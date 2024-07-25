БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Названа сумма, которую готов уплатить «Зенит» за хавбека «Коринтианса» Гарро

Названа сумма, которую готов уплатить «Зенит» за хавбека «Коринтианса» Гарро
Комментарии

Петербургский «Зенит» готов выплатить бразильскому «Коринтиансу» за 26-летнего аргентинского атакующего хавбека Родриго Гарро трансферную компенсацию в размере € 15 млн, сообщает южноамериканский портал Egool.net.br.

По данным источника, руководство бразильского клуба устраивает такая сумма и оно не будет препятствовать трансферу игрока в российский клуб. Сообщается, что развития ситуации с возможным переходом Гарро из «Коринтианса» в «Зенит» можно ожидать в ближайшее время.

Ранее появилась информация о трансферном интересе сине-бело-голубых к атакующему полузащитнику «Коринтианса». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Гарро в € 7 млн, его текущий контракт с клубом действует до декабря 2027 года.

Материалы по теме
«Зенит» может подписать полузащитника «Коринтианса» Гарро
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android