Названа сумма, которую готов уплатить «Зенит» за хавбека «Коринтианса» Гарро

Петербургский «Зенит» готов выплатить бразильскому «Коринтиансу» за 26-летнего аргентинского атакующего хавбека Родриго Гарро трансферную компенсацию в размере € 15 млн, сообщает южноамериканский портал Egool.net.br.

По данным источника, руководство бразильского клуба устраивает такая сумма и оно не будет препятствовать трансферу игрока в российский клуб. Сообщается, что развития ситуации с возможным переходом Гарро из «Коринтианса» в «Зенит» можно ожидать в ближайшее время.

Ранее появилась информация о трансферном интересе сине-бело-голубых к атакующему полузащитнику «Коринтианса». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Гарро в € 7 млн, его текущий контракт с клубом действует до декабря 2027 года.