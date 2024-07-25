Стоцкий: в «Пари НН» обещали продлить контракт, но даже не вышли на связь

Бывший защитник «Пари НН» Дмитрий Стоцкий объяснил, почему нижегородцы не продлили с ним контракт.

— Понимаете, почему «Пари НН» не продлил с вами контракт?

— Было обещано, если останемся в РПЛ, клуб продлит контракт со всеми игроками, у которых он истекает. А на деле получилось, что, например, контракт Кухарчука продлили, который играл меньше. Я играл достаточно много, но со мной даже не вышли на связь. Говорю это не в обиду Кухарчуку — он хороший парень и футболист. В «Пари НН» немного поменялось руководство — теперь там руководит другой человек. Может, из-за этого не продлили.

— Расстраивает, что клуб так поступил?

— Это некрасиво, но такова жизнь. Тут ничего не сделать, — сказал Стоцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.