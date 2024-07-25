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Дмитрий Стоцкий рассказал, как изоляция повлияла на уровень российского футбола

Дмитрий Стоцкий рассказал, как изоляция повлияла на уровень российского футбола
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Бывший защитник клуба «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Стоцкий рассказал, как международная изоляция повлияла на уровень российского футбола.

«Плюс в том, что стало появляться очень много молодёжи. Но когда ты варишься в собственном соку, становится тяжело прибавлять. Тем же пацанам, которым сейчас по 25 лет, хочется конкурировать с лучшими в мире. Лига чемпионов и Лига Европы — это большой опыт, который даёт тебе расти. Без этого теряется уровень.

К нам стало приезжать меньше звёздных легионеров. Во многих командах раньше были очень сильные иностранцы. Может, чемпионат не был сильнее, но индивидуально футболисты были посильнее, чем сейчас», — сказал Стоцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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