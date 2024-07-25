Расписание матчей 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 25 июля

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Сегодня, 25 июля, пройдут первые матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

Расписание матчей второго квалификационного раунда Лиги Европы 25 июля (время — московское):

19:00. «Висла» Кр (Польша) – «Рапид» В (Австрия);

19:30. «Ружомберок» (Словакия) – «Трабзонспор» (Турция);

20:00. «Шериф» (Молдавия) – «Эльфсборг» (Швеция);

20:00. «Корвинул» (Румыния) – «Риека» (Хорватия);

20:00. «Мольде» (Норвегия) – «Силькеборг» (Дания);

21:00. «Панатинаикос» (Греция) – «Ботев» П (Болгария);

21:30. «Килмарнок» (Шотландия) – «Серкль Брюгге» (Бельгия);

21:30. «Аякс» (Нидерланды) – «Войводина» (Сербия);

22:30. «Брага» (Португалия) – «Маккаби» П-Т (Израиль).

Согласно новым правилам, количество участников групповой стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций составит по 36 команд. Было решено отказаться от привычного формата групповых стадий и перейти на швейцарскую систему.