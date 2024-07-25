Стоцкий объяснил провальные результаты «Пари НН» во второй половине сезона-2023/2024

Бывший защитник «Пари НН» Дмитрий Стоцкий объяснил провальные результаты нижегородцев во второй половине сезона-2023/2024.

«Первая половина сезона выглядела удачной только за счёт результата. Очень сильно сказалась потеря Севикяна — в атаке не смогли его заменить. Он принёс огромную пользу в первой половине сезона.

Всегда нужно усиливаться. У нас поменялось очень много ребят. Зимой приходили люди. Наверное, надо было набирать точечно, а не количественно», — сказал Стоцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

34-летний Стоцкий выступал за «Пари НН» с января 2022 года. Нижегородцы по итогам сезона-2023/2024 заняли место в зоне переходных матчей и остались в РПЛ, обыграв тульский «Арсенал».