Стоцкий: может, работа Ивича в «Краснодаре» поспособствовала моде на сербов в РПЛ

Бывший защитник «Пари НН» Дмитрий Стоцкий объяснил, почему российские клубы приглашают на работу сербских тренеров.

— У вас есть объяснение, почему сербские тренеры сейчас в моде в РПЛ?

— Может, работа Ивича в «Краснодаре» этому поспособствовала. Открыл дорогу сербам в РПЛ, что ли (смеётся). Другого объяснения не вижу, — сказал Стоцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Владимир Ивич возглавил «Краснодар» в январе 2023 года. Под руководством сербского специалиста чёрно-зелёные вели борьбу за чемпионский титул в сезоне-2023/2024, однако 14 марта 2024 года руководство «Краснодара» приняло решение отправить Ивича в отставку. На посту главного тренера «быков» серба сменил Мурад Мусаев.