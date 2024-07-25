Стоцкий: многих назначение Илича в «Пари НН» удивило, но он должен стать сильным тренером

Бывший защитник «Пари НН» Дмитрий Стоцкий высказался о главном тренере нижегородцев Саше Иличе.

«Я не назначаю тренеров. Моя задача — тренироваться, быть в форме и помогать команде. Для многих это, может быть, и странно выглядело. Новому тренеру тяжело было узнать всех футболистов команд соперников. Не думаю, что он много следил за российском чемпионатом. Но в клубе остались помощники — думаю, они быстро всё объяснили и помогли освоиться.

Мы поработали вместе совсем немного времени. Могу сказать, что он хочет больше играть с мячом в более европейский футбол — с интенсивностью, движением. Хорошее впечатление. Думаю, в будущем он должен стать сильным специалистом», — сказал Стоцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.