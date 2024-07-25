Стоцкий: Галицкий — человек с большой буквы, помогает всему нашему футболу и просто народу

Бывший защитник «Пари НН» и «Краснодара» Дмитрий Стоцкий рассказал, как реагировал на заявление владельца и президента футбольного клуба «Краснодар» Сергея Галицкого о серьёзном заболевании.

«Я уже не был в «Краснодаре», когда он об этом рассказал. Но всё равно неприятно. Это человек с большой буквы, он помогает всему российскому футболу, да и просто народу. Неприятная ситуация», — сказал Стоцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в 2021 году Галицкий объявил, что болен, в связи с чем меняет структуру футбольного клуба «Краснодар», чтобы он не зависел от одного человека. Стоцкий выступал за чёрно-зелёных с 2018 по 2021 год. В 2022-м Дмитрий стал футболистом «Пари НН».