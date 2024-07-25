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Дмитрий Стоцкий предположил, из-за чего «Краснодар» никак не может выиграть трофей

Дмитрий Стоцкий предположил, из-за чего «Краснодар» никак не может выиграть трофей
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Бывший защитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий предположил, из-за чего чёрно-зелёные никак не могут выиграть свой первый трофей.

— Нет ощущения, что в жертву некоему стилю приносятся потенциальные трофеи?
— Возможно, из-за этого и не хватает трофеев. Все об этом говорят. Чтобы выигрывать трофеи, нужно показывать более прагматичный футбол. Те же Англия и Франция на Евро играли от печки и дошли до финальных стадий, — сказал Стоцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Краснодар» был основан 22 февраля 2008 года. Чёрно-зелёные — финалисты Кубка России в сезонах-2013/2014 и 2022/2023, серебряные призёры чемпионата России (2023/2024) и трёхкратные бронзовые призёры чемпионата России (2014/2015, 2018/2019 и 2019/2020).

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