«Челси» не смог обыграть «Рексем» в первом матче под руководством Марески

Сегодня, 25 июля, завершился товарищеский матч, в котором встречались английский «Челси» и валлийский «Рексем». Команды играли на стадионе «Ливайс Стэдиум» в Санта-Кларе (США). Итоговый результат — 2:2.
Этой встречей команды начали американское турне. Для «Челси» матч стал первым под руководством нового главного тренера Энцо Марески. На 35-й минуте счёт открыл полузащитник «Челси» Кристофер Нкунку. На 58-й минуте защитник «Рексема» Люк Болтон забил ответный мяч. Через 13 минут нападающий Джек Мариотт вывел «Рексем» вперёд. «Челси» сравнял счёт на 82-й минуте усилиями полузащитника Лесли Угочукву.
Первый матч провёл и лондонский «Арсенал». Основное время игры с «Борнмутом» завершилось вничью со счётом 1:1. В серии пенальти «канониры» оказались точнее — 5:4.
- 25 июля 2024
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