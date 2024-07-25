Дмитрий Стоцкий назвал три клуба, которые могут навязать борьбу «Зениту» в РПЛ

Бывший защитник «Пари НН» и «Краснодара» Дмитрий Стоцкий назвал три клуба, которые могут навязать борьбу «Зениту» в Российской Премьер-Лиге.

«Будет интересно. В зоне выживания каждый год интрига, потому что команд восемь рискуют в ней финишировать. Редко кто-то заранее может обезопасить себя от стыков. Почти всегда всё решается в последних турах.

Что касается верхней части таблицы, то уже пора навязать борьбу «Зениту». Те же «Краснодар», «Динамо» или «Спартак» могли бы претендовать. Может, что-то наладится. Для всего чемпионата будет интереснее, если не три клуба будут претендовать на чемпионство, а хотя бы пять. «Зенит» своё отпускать не будет, но хотелось бы увидеть борьбу», — сказал Стоцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.