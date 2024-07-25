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«Фулхэм» сделал новое предложение за игрока «Арсенала» Смита-Роу — Фабрицио Романо

«Фулхэм» сделал новое предложение за игрока «Арсенала» Смита-Роу — Фабрицио Романо
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«Арсенал» получил новое предложение от «Фулхэма» за 23-летнего полузащитника клуба Эмиля Смита-Роу, сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «дачники» сделали новое предложение «канонирам», которое теперь достигает € 35 млн. Переговоры между клубами продолжаются, и игрок готов к переходу.

Также сообщается, что Смит-Роу также интересен «Кристал Пэлас», но «Фулхэм» опережает «орлов» в гонке за футболиста.

Напомним, в прошедшем сезоне Смит-Роу принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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