Роман Широков: «Динамо» может стать конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство

Бывший российский футболист Роман Широков поделился мнением об итогах 1-го тура РПЛ сезона-2024/2025.

«Прошли только первые матчи, «Зенит» на эмоциях очень хорошо начал. Надо смотреть, как всё будет продолжаться. Смотрится команда неплохо, но как будет получаться, когда соперник будет располагаться у своей штрафной, когда надо будет вскрывать соперника? Второе — как команда сможет преодолевать спады, когда станет терять очки? Третье — если «Динамо» стабильно станет так играть, как с Воронежем в первые 30 минут, то это точно конкурент в борьбе за первое место», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Напомним, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Динамо» встречалось с «Факелом». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников (Санкт-Петербург). Матч закончился победой «Динамо» со счётом 3:1. На третьей минуте матча отличился защитник «Динамо» Иван Лепский, забив головой после передачи полузащитника Бителло. На 21-й минуте встречи забил нападающий хозяев Муми Нгамалё — 2:0. На 29-й минуте забил форвард бело-голубых Ярослав Гладышев. На 39-й минуте красную карточку получил полузащитник хозяев Даниил Фомин. На 74-й минуте матча забил нападающий «Факел» Евгений Марков.