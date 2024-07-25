БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» почтил память Фёдора Черенкова, которому сегодня могло исполниться 65 лет

«Спартак» почтил память Фёдора Черенкова, которому сегодня могло исполниться 65 лет
Комментарии

Московский «Спартак» в социальных сетях опубликовал пост, посвящённый легендарному футболисту Фёдору Черенкову. Сегодня, 25 июля, ему могло исполниться 65 лет.

«Один из ярчайших игроков в истории «Спартака», который вызывал восхищение всех болельщиков вне зависимости от их пристрастий.

Рекорд «Спартака» по количеству матчей (494), 121 гол за клуб, четыре чемпионства страны – лишь часть достижений великого мастера.

Мы гордимся, что Фёдор Фёдорович защищал красно-белые цвета и навсегда останется в памяти символом спартаковского футбола», — написано в сообщении «Спартака».

В ближайшем матче Российской Премьер-Лиги «Спартак» на выезде встретится с подмосковными «Химками» 28 июля. Начало игры — в 15:00 мск.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android