«Спартак» почтил память Фёдора Черенкова, которому сегодня могло исполниться 65 лет

Московский «Спартак» в социальных сетях опубликовал пост, посвящённый легендарному футболисту Фёдору Черенкову. Сегодня, 25 июля, ему могло исполниться 65 лет.

«Один из ярчайших игроков в истории «Спартака», который вызывал восхищение всех болельщиков вне зависимости от их пристрастий.

Рекорд «Спартака» по количеству матчей (494), 121 гол за клуб, четыре чемпионства страны – лишь часть достижений великого мастера.

Мы гордимся, что Фёдор Фёдорович защищал красно-белые цвета и навсегда останется в памяти символом спартаковского футбола», — написано в сообщении «Спартака».

В ближайшем матче Российской Премьер-Лиги «Спартак» на выезде встретится с подмосковными «Химками» 28 июля. Начало игры — в 15:00 мск.