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«Реал» хочет бесплатно забрать игрока сборной Испании Лапорта из «Аль-Насра» — источник

«Реал» хочет бесплатно забрать игрока сборной Испании Лапорта из «Аль-Насра» — источник
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Защитник «Аль-Насра» и сборной Испании Эмерик Лапорт может стать игроком мадридского «Реала», сообщает интернет-издание AS.

По информации источника, «Королевский клуб» готов подписать игрока бесплатно, после того как «Манчестер Юнайтед» перехватил у испанцев молодого футболиста Лени Йоро из «Лилля». Сообщается, что «Аль-Наср» готов продать Лапорта, но хочет получить за него потраченные € 27 млн как минимум. Сам игрок очень заинтересован в переходе и готов разорвать контракт с саудовским клубом ради трансфера.

Лапорт сыграл шесть матчей за сборную Испании на прошедшем чемпионате Европы и одержал победу в турнире, обыграв национальную команду Англии в финале.

Напомним, Эмерик Лапорт перешёл в саудовский клуб из «Манчестер Сити» в 2023 году. В прошедшем сезоне футболист сыграл 40 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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