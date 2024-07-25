«Вопрос к Станиславу Черчесову». Футбольная федерация Казахстана — о матчах с Россией

Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов высказался о возможных товарищеских матчах со сборной России.

— Какова вероятность того, что с приходом на пост главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова ваша команда будет играть товарищеские матчи со сборной России?

— Это вопрос в большей степени к Станиславу Черчесову. Если он будет за, со своей стороны сделаем всё, чтобы такие матчи состоялись. Но первоначальное решение за главным тренером.

Хотя, скажу честно, я, может быть, даже в большей степени заинтересован в том, чтобы наши дети из соседних стран на уровне сборных чаще играли друг с другом. Начиная с 15‑летнего возраста. Тем более что мы уже открыли национальную академию и открываем четыре региональные. По подобию того, что сделал в «Кайрате» Кайрат Боранбаев. Это острая необходимость для нас, поэтому стартуем уже в этом году. Вся подготовительная работа уже проделана. Всё это очень принципиальный для нас момент. Мы не ставим чётких сроков попадания на ЧМ или Евро, но всё сейчас для этого делаем с точки зрения развития инфраструктуры от массового футбола и подготовки молодёжи до главной команды.

— В какой степени вы взаимодействуете с РФС?

— Не могу сказать, что сейчас это большая интеграция, но есть большое взаимоуважение. Хотя и взаимодействие имеется. РФС хорошо помогает в информативном плане.

Надеюсь, что в ближайшее время все проблемы разрешатся, чтобы Россия вернулась на международный уровень. В том числе потому, что в Россия в том числе благодаря своим сильным специалистам приносила и будет приносить большую пользу для всего мирового футбола, — приводит слова Барменкулова «Матч ТВ».

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных спортивных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.