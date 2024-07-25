Дьяков: в «Химки» пока не верится, но «Спартак» сейчас не грозный фаворит

Бывший футболист Виталий Дьяков высказался о предстоящем матче 2-го тура чемпионата России «Химки» — «Спартак». Встреча состоится 28 июля.

«Я не знаю, чего ждать от этого «Спартака» в матче с «Химками». Пришёл новый тренер, и по матчу с «Оренбургом» игра «Спартака» была неудачной. Поэтому непонятно, в какой футбол хочет играть Станкович, а также что он хочет от игроков и команды. Удивило отсутствие Пруцева, он даже на замену не вышел. Это футболист сборной России и один из лучших полузащитников прошлого сезона, поэтому у меня это вызвало колоссальное удивление.

Наверное, Станкович ждёт какие-то трансферы. Прошёл месяц, а никто в «Спартак» не пришёл, кроме Жозе. Но на данный момент человек находится в санатории. Приехал из Испании в Россию сбрасывать вес. Я думаю, вряд ли в ближайшие время он сбросит вес, начнёт играть и будет в отличной форме. Кроме того, когда у тебя в составе Угальде, который за полгода забил лишь один мяч, то у тебя не ахти выбор в линии атаки. Но, может быть, когда-то его прорвёт и он начнёт забивать.

Поэтому в предстоящем матче с «Химками» всё может быть. Может, «Спартак» разыграется и начнёт феерить. «Химки» только вкатываются в РПЛ после сезона в ФНЛ, поэтому от них тоже не стоит ждать фантастического футбола, хотя собрали опытных футболистов. В «Химки» пока не верится, но и «Спартак» на сегодняшний день не грозный фаворит, однако всё может поменяться», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.