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Источник: игроки «Зенита-2» сожгли баню на сборах в Ставропольском крае

Источник: игроки «Зенита-2» сожгли баню на сборах в Ставропольском крае
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Произошёл пожар в лагере «Славянский исток» в Железноводске (Ставропольский край), где свои учебно-тренировочные сборы проводил санкт-петербургский «Зенит-2». Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

На территории комплекса сгорела баня. По информации источника, под подозрением группа парней примерно из 40 человек — почти все спортсмены. Отмечается, что футболисты «Зенита-2» отдыхали в бане, где, со слов персонала, в том числе выпивали. Постройка сгорела дотла, пожар был на площади 70 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. Виновники скрылись с места пожара, но руководство и отдыхающие уверены, что вина лежит на спортсменах, которые постоянно шумели и всем мешали.

В чемпионате дивизиона «Б» Леон Второй лиги завершается перерыв между первым и вторым кругами.

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