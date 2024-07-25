Экс-хавбек «Спартака» Широков: не понимаю, зачем «Зениту» нужен Соболев

Бывший российский футболист Роман Широков высказался о нападающем «Спартака» Александре Соболеве, интерес к которому проявляет «Зенит».

— Понимаете, зачем «Зениту» нужен Соболев?

— Нет. Но «Зенит» говорит, что нужен большой фактурный форвард, который может цепляться за мячи, играть спиной к воротам соперника. Нужна вариативность — на тот случай, когда соперник будет сидеть в своей штрафной. На мой взгляд, его берут как игрока ротации. Плюс-минус берут потому, что, возможно, уходит Кассьерра, — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что «Спартак» отстранил Александра Соболева от тренировок с основной командой. В нынешнем сезоне Александр Соболев успел провести один матч в составе красно-белых в рамках РПЛ. Российский форвард не отметился результативными действиями. Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.