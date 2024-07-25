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Рюдигер против переезда в Саудовскую Аравию, «Реал» считает его неприкосновенным — Романо

Рюдигер против переезда в Саудовскую Аравию, «Реал» считает его неприкосновенным — Романо
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Защитник мадридского «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер не хочет переезжать в Саудовскую Аравию, сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, несмотря на крайне выгодное предложение от «Аль-Иттихада» и ранее упоминаемого «Аль-Насра», игрок не рассматривает возможность покинуть испанский клуб. Рюдигер полностью сосредоточен на проекте «Реала». Сообщается, что «Королевский клуб» тоже не заинтересован в уходе футболиста и считает его неприкосновенным.

Рюдигер провёл за сборную Германии пять матчей на прошедшем чемпионате Европы и дошёл с командой до 1/4 финала домашнего турнира.

Напомним, в минувшем сезоне Рюдигер провёл за «Реал» 48 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

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