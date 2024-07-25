Мареска поделился впечатлениями от первого матча в «Челси» с «Рексемом»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о первом матче во главе команды. «Челси» сыграл вничью с «Рексемом» (2:2), начав американское турне.

«Результат всегда важен, но в данный момент самое главное — оценить игру, особенно по прошествии двух недель с момента нашего старта. Я был очень доволен как в первом тайме, так и во втором. Жаль, что мы пропустили два гола, но в целом, когда думаешь о таких игроках, как Фофана, который отыграл 45 минут после годичного перерыва, и о разных ситуациях, я доволен.

Не имеет значения, на каком уровне находится соперник, когда за мячом остаются 11 игроков, всегда трудно находить пространство и решения. Это нелегко. Мы старались в первом тайме, старались и во втором, и, конечно, мы сделали многое, что могло бы улучшить нашу игру. Но мы приступили к работе всего две недели назад, поэтому для меня было важно понять, что представляет собой команда и какая у неё идентичность», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».