Рахимов — о «Зените»: сине-бело-голубые поймали уверенность после матча за Суперкубок

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о санкт-петербургском «Зените». По мнению Рахимова, сине-бело-голубые набрались уверенности в собственных силах после первого же официального матча нового сезона.

«Зенит» поймал ту самую уверенность в игре уже после матча за Суперкубок. Мы видим больше вертикальной игры, больше смены ритма в игре команды», — заявил Рахимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в матче за Суперкубок России «Зенит» играл с «Краснодаром». Матч состоялся 13 июля 2024 года в Волгограде. Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 4:2. В 1-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 подопечные Сергея Семака разгромили самарские «Крылья Советов» (4:0).