«Фиорентина» заинтересована в переходе полузащитника «Челси» — Романо

Итальянская «Фиорентина» связалась с английским «Челси» по поводу возможного трансфера полузащитника Чезаре Казадея. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

Отмечается, что в ближайшее время будет принято решение о возможных переговорах.

В сезоне-2023/2024 английской Премьер-Лиги 21-летний Чезаре Казадей провёл 11 матчей. Результативными действиями футболист не отметился. Первую половину сезона итальянец провёл в аренде в «Лестер Сити». На его счету 22 игры и два гола в Чемпионшипе. Полузащитник сыграл один матч в Кубке Англии и два — в Кубке английской лиги, забив в этих турнирах один мяч и оформив две голевые передачи.

«Фиорентина» завершила сезон-2023/2024 Серии А на восьмом месте.