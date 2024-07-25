Непомнящий: в дерби «Динамо» — «Локомотив» нет фаворита, обе команды имеют проблемы

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Динамо» и «Локомотив». Игра пройдёт в субботу, 27 июля. Начало матча — в 17:30 мск.

«Мне кажется, что в дерби «Динамо» — «Локомотив» особого фаворита нет. Но у динамовцев будет преимущество только в том, что будут играть на своём стадионе. По составу же «Динамо» не хватает футболистов, плюс произошло удаление Фомина. Хоть обе команды и выиграли в первом матче, но оба клуба не без недостатков и имеют ожидаемые проблемы на старте сезона. Поэтому победить и проиграть могут обе команды», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.