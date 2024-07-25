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«Спартаку» предлагали вингера «Антверпена», но клуб предпочёл Маркиньоса — источник

«Спартаку» предлагали вингера «Антверпена», но клуб предпочёл Маркиньоса — источник
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Московскому «Спартаку» предлагали рассмотреть трансфер 23-летнего левого вингера «Антверпена» Мишеля Баликвиши, сообщает Metaratings.

По информации источника, спортивный директор красно-белых Томаш Амарал отдал предпочтение бразильскому вингеру «Ференцвароша» Маркиньосу, посчитав его гораздо сильнее бельгийца.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович убедил Маркиньоса перейти в команду красно-белых вместо «Локомотива». «Ференцварош» был предыдущим клубом Станковича.

Баликвиша выступает за «Антверпен» с 2019 года. В минувшем сезоне полузащитник провёл за бельгийцев 44 матча во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.

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