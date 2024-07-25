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«У меня слов нет». Экс-игрок ЦСКА Широков — о возможном трансфере Чалова в ПАОК

«У меня слов нет». Экс-игрок ЦСКА Широков — о возможном трансфере Чалова в ПАОК
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Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков высказался о возможном трансфере нападающего клуба Фёдора Чалова в греческий ПАОК.

— Ваше мнение по поводу реализовавшейся мечты Чалова — форвард едет в ПАОК?
— Если это мечта, мне его жаль. Если мечтой является игра в ПАОК, то я не знаю, как это охарактеризовать. У меня слов нет. ЦСКА сильнее — ты играешь дома, в своем родном клубе. ПАОК — что это вообще такое?

— Еврокубки.
— Так и в Беларуси тоже еврокубки, вот сейчас играли, проиграли Сан-Марино. Езжай туда, там тоже еврокубки. Андорра, Люксембург — тоже еврокубки.

— Но, видимо, других предложений и нет.
— Их и не могло быть. Он играет в клубе, который постоянно в еврокубках сейчас выступает, или в сборной, которая на Евро была? Его знать никто не знает. Могу предположить, что ранее, когда ЦСКА играл в еврокубках, были серьёзные предложения, и вопрос к клубу, почему его тогда не продали, — приводит слова Широков «РБ Спорт».

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