Широков: великие специалисты не разглядели в «Спартаке» Глушенкова

Бывший игрок «Зенита» Роман Широков высказался об игре новичка сине-бело-голубых полузащитника Максима Глушенкова.

— Разделяете восторг от Глушенкова?

— Для меня в его игре нет ничего удивительного. Я про него всё время говорил положительно, было непонятно, почему он не играл в «Спартаке». Как можно было не разглядеть? Сейчас будут говорить, что плохо вёл себя, с кем-то не поздоровался… Великие специалисты не разглядели в «Спартаке», а сейчас раскрылся, мальчик заматерел, — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

24-летний Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» в летнее трансферное окно, подписав контракт с санкт-петербургским клубом по схеме «4+1». Напомним, в текущем сезоне Глушенков принял участие в двух официальных матчах петербургского клуба, в которых записал на свой счёт четыре забитых мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 11 млн.