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Непомнящий: «Зенит» выглядит очень мощно, но «Рубин» исторически всегда сопротивлялся

Непомнящий: «Зенит» выглядит очень мощно, но «Рубин» исторически всегда сопротивлялся
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Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящем матче между «Зенитом» и «Рубином» во 2-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч состоится 27 июля, начало в 17:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» в начале сезона выглядит очень мощно. Но «Рубин» такая команда, по которой я не могу определиться. Нельзя сказать, что они сами не играют и другим не дают, но это кусачая команда, которая испытывает проблемы в атаке. Однако они сражаются и бьются, имея в атаке основного форварда Даку, который о себе громко заявил в прошлом сезоне. Поэтому «Рубин» зависим от Даку. Если его закрыть, то у казанцев возникнут проблемы.

Что касается «Зенита», то команда сейчас в хорошем настроении и играет. А для них очень важно, когда они мотивированы, значит, они получают удовольствие. С таким «Зенитом» «Рубину» тяжело будет справиться, хотя исторически казанцы всегда сопротивляются питерцам. И Рахимов всегда неплохо играет с «Зенитом», но сейчас «Зенит» сильнее», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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