«Ростов» объявил о переходе Пояркова в «СКА-Хабаровск» на правах аренды

Защитник «Ростова» Николай Поярков отправился в аренду в «СКА-Хабаровск». Об этом сообщила пресс-служба «Ростова» в телеграм-канале.

«Николай Поярков проведёт сезон в ФК «СКА-Хабаровск». Желаем Коле огромной удачи и успешных игр», — написано в заявлении клуба.

В начале прошлого сезона 24-летний Николай Поярков уходил в аренду в воронежский «Факел». За весь сезон он провёл две игры в Российской Премьер-Лиге — обе за «Ростов». В Фонбет Кубке России он сыграл в одном матче за «Факел». Результативными действиями футболист не отметился.

«СКА-Хабаровск» после двух поражений занимает последнее место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. В ближайшем туре команда сыграет с «Сочи» в воскресенье, 28 июля.