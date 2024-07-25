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Мусса Диаби стал игроком «Аль-Иттихада»

Мусса Диаби стал игроком «Аль-Иттихада»
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Французский полузащитник Мусса Диаби перешёл в саудовский «Аль-Иттихад» из английской «Астон Виллы». Об этом сообщил «Аль-Иттихад» в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» заплатит английскому клубу за футболиста € 60 млн без учёта различных бонусов. Отмечалось, что футболист согласовал пятилетний контракт с саудовским клубом.

Ранее 25-летний Мусса Диаби выступал в «Байере», «Кротоне» и «ПСЖ». В прошедшем сезоне английской Премьер-лиги он провёл за «Астон Виллу» все 38 матчей, в которых стал автором шести голов и восьми результативных передач. «Астон-Вилла» по итогам сезона заняла четвёртое место в АПЛ и вышла в групповой этап Лиги чемпионов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 55 млн.

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