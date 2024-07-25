Перед матчем на Олимпийских играх болельщики освистали национальный гимн Израиля

Гимн Израиля освистали перед матчем национальной команды со сборной Мали на летних Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает онлайн-издание I.

По информации источника, гимн Израиля громко освистали на стадионе «Парк де Пренс» перед матчем мужской сборной Израиля с Мали, страной с мусульманским большинством. Отмечается также, что на трибунах были развешаны десятки палестинских флагов.

Напомним, игра группового этапа Олимпиады-2024 между Израилем и Мали состоялась накануне, 24 июля. Матч начался в 22:00 мск. Итоговый результат — 1:1. На 57-й минуте матча малийский защитник Хамиду Диалло срезал мяч в свои ворота — 0:1. На 63-й минуте матча нападающий сборной Мали Чейкна Думбия сравнял счёт — 1:1. Кроме сборных Мали и Израиля, в группе D играют Япония и Парагвай. Их очный матч закончился со счётом 5:0. Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.