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Перед матчем на Олимпийских играх болельщики освистали национальный гимн Израиля

Перед матчем на Олимпийских играх болельщики освистали национальный гимн Израиля
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Гимн Израиля освистали перед матчем национальной команды со сборной Мали на летних Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает онлайн-издание I.

По информации источника, гимн Израиля громко освистали на стадионе «Парк де Пренс» перед матчем мужской сборной Израиля с Мали, страной с мусульманским большинством. Отмечается также, что на трибунах были развешаны десятки палестинских флагов.

Напомним, игра группового этапа Олимпиады-2024 между Израилем и Мали состоялась накануне, 24 июля. Матч начался в 22:00 мск. Итоговый результат — 1:1. На 57-й минуте матча малийский защитник Хамиду Диалло срезал мяч в свои ворота — 0:1. На 63-й минуте матча нападающий сборной Мали Чейкна Думбия сравнял счёт — 1:1. Кроме сборных Мали и Израиля, в группе D играют Япония и Парагвай. Их очный матч закончился со счётом 5:0. Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.

Олимпийские игры (м) . Группа D. 1-й тур
24 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Мали U23
Окончен
1 : 1
Израиль U23
0:1 Diallo – 56'     1:1 Doumbia – 63'    
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