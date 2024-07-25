Вратарь Испании Симон — об интересе к Уильямсу: он читал о себе то, чего даже сам не знал

Вратарь сборной Испании и «Атлетика» из Бильбао Унай Симон высказался об интересе со стороны топ-клубов к своему 22-летнему одноклубнику и партнёру по национальной команде Нико Уильямсу.

«Это были тяжёлые полтора месяца для него: каждый день он читал что-то о себе, чего даже сам не знал. В свои 22 года он заслужил уважение в сборной. Мы все будем рады тому решению, которое вы примете», — приводит слова Симона интернет-издание Relevo.

Уильямс сыграл за сборную Испании шесть матчей на чемпионате Европы, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. Команда выиграла турнир, в финале победив Англию со счётом 2:1.

В минувшем сезоне Уильямс принял участие в 48 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых отметился 10 голами и 24 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.