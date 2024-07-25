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«Монако» объявил о переходе 17-летнего нападающего из «Антверпена»

«Монако» объявил о переходе 17-летнего нападающего из «Антверпена»
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17-летний нападающий Джордж Иленихена перешёл из бельгийского «Антверпена» во французский «Монако». Об этом сообщил официальный сайт «Монако».

«Под руководством Марка ван Боммела левый нападающий подтвердил возложенные на него ожидания. Умелый игрок перед воротами, быстрый и мощный, он забил 14 голов в 50 матчах за «Антверпен» и зарекомендовал себя как второй лучший бомбардир клуба.

Его талант позволил пойти по стопам Ромелу Лукаку, когда в 17 лет и 74 дня он стал самым молодым игроком, забившим гол в двух матчах подряд чемпионата Бельгии», — написано в заявлении французского клуба.

В сезоне-2023/2024 чемпионата Франции «Монако» стал серебряным призёром. Команда набрала 67 очков за 34 игры. Чемпионом Франции стал «ПСЖ» (76).

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