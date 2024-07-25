Игрок «Акрона» Тимошенко: ко мне был интерес из РПЛ в прошлом сезоне — ходило много слухов

Нападающий тольяттинского «Акрона» Иван Тимошенко рассказал об интересе команд Российской Премьер-Лиги во время выступления за московскую «Родину».

«Интерес из РПЛ в прошлом сезоне ко мне был. Было много слухов про разные команды, но теперь я игрок «Акрона». На меня эти новости негативно не влияли, просто знал, что нужно играть и поддерживать определённый уровень. Тогда рано или поздно переход в РПЛ случится», — сказал Тимошенко в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым.

В сезоне-2023/2024 Мелбет Первой лиги «Акрон» занял третье место в турнирной таблице. Команда набрала 59 очков за 34 игры. Победителем Первой лиги стали подмосковные «Химки», заработав 66 очков. «Акрон» вышел в Российскую Премьер-Лигу после победы в переходных матчах с екатеринбургским «Уралом» (3:2 по сумме двух игр).