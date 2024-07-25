«Манчестер Юнайтед» представил выездную форму на предстоящий сезон

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Английский «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте представил второй комплект игровой формы на сезон-2024/2025.

Фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

«Сегодня adidas представляет новую выездную форму «Манчестер Юнайтед» сезона-2024/2025, украшенную рельефным рисунком в виде буквы М, в честь города, который клуб называет своим домом.

Текстурный элемент королевского синего цвета, выполненный в виде серии повторяющихся круглых узоров поверх тёмно-синей основы, является данью уважения 3D-монограммам, которые часто можно было увидеть на форме «Манчестер Юнайтед» 30-летней давности.

Дизайн также отдает дань уважения трём рекам, протекающим через Манчестер, – Ирк, Медлок и Ируэлл, – которые имеют особое значение для «Манчестер Юнайтед» как место, где «Театр мечты» встречается с городом», — написано в заявлении клуба.