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Игрок «Ахмата» Богосавац: ЦСКА с Николичем сможет побороться за чемпионство

Игрок «Ахмата» Богосавац: ЦСКА с Николичем сможет побороться за чемпионство
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Футболист «Ахмата» Мирослав Богосавац оценил шансы московского ЦСКА на чемпионский титул в сезоне-2024/2025.

– Ещё восемь лет назад в «Партизане» ты работал с Марко Николичем, который недавно возглавил ЦСКА. Держишь с ним связь?
– Да, мы виделись с ним неделю назад, потому что ЦСКА тренировался на той же базе, что и мы.

– Какой Николич тренер?
– Он выиграл трофей с «Партизаном», у него очень хорошая тренерская карьера. Я думаю, что ЦСКА с Николичем сможет побороться за чемпионство, — приводит слова Богосаваца Metaratings.

Напомним, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2024 ЦСКА встречался с «Ростовом». Игра проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв (Москва). Команды завершили матч без забитых мячей — 0:0. В следующем туре чемпионата «Ростов» встретится на выезде с «Крыльями Советов» 26 июля. Во втором матче сезона ЦСКА сыграет на выезде с «Пари Нижний Новгород» 27 июля.

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