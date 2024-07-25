Довбик не согласовал контракт с «Атлетико», игрока могут перехватить «Рома» и «Вест Хэм»

Нападающий «Жироны» и сборной Украины Артём Довбик ещё не согласовал контракт с мадридским «Атлетико», сообщает журналист Матео Моретто в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, несмотря на то что клубы уже договорились о трансфере, форвард не договорился об условиях личного соглашения. Ранее сообщалось, что «Рома» хочет перехватить игрока, а теперь известно, что к итальянцам присоединился и «Вест Хэм».

В минувшем сезоне Довбик принял участие в 41 матче во всех турнирах, где отметился 25 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.