Непомнящий: Станкович ещё не может разобраться, кто есть кто в составе «Спартака»

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о ситуации внутри «Спартака» перед матчем с «Химками» во 2-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Никто ничего не знает про «Спартак», изменится у них что-то или нет. Мне кажется, главный тренер Станкович ещё не может разобраться, кто есть кто в составе «Спартака». Это команда всегда загадка и специально сделанная для журналистов, которая даёт вам хлеб с маслом. Если не о чем писать, то пишите о «Спартаке», ведь всегда найдёте что-то там.

«Спартак» — это команда, которая хорошо укомплектована и по качеству игроков находится на втором-третьем месте в чемпионате. Но никто не понимает, почему они так играют. Поэтому в матче с «Химками» от них всё можно ожидать. Тем более ещё произошла бомба с Соболевым, которого отстранили. Не скажу, что отстранение Александра может положительно повлиять на команду, он не был таким токсичным в последний месяц, вёл себя прилично», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.