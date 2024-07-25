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В «Зените» рассказали о пожаре в расположении второй команды на сборах

В «Зените» рассказали о пожаре в расположении второй команды на сборах
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В пресс-службе санкт-петербургского «Зенита» высказались о пожаре, произошедшем в лагере «Славянский исток» в Железноводске (Ставропольский край), где учебно-тренировочные сборы проводила вторая команда сине-бело-голубых.

«Команда «Зенит-2» действительно находилась на сборах во время происшествия, когда произошло возгорание, то первыми отреагировали несколько игроков из состава. До прибытия пожарного расчёта пытались своими силами локализовать пламя. Со слов прибывших на место тушения пожарных, причину возгорания ещё предстоит установить», — приводит слова представителя пресс-службы «Зенита» «РИА Новости Спорт».

Ранее сообщалось, что на территории комплекса сгорела баня.

В чемпионате дивизиона «Б» Леон Второй лиги завершается перерыв между первым и вторым кругами.

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Источник: игроки «Зенита-2» сожгли баню на сборах в Ставропольском крае
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