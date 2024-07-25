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Источник: Ла Лига расторгла контракт с «Телеспортом» из-за задолженностей

Источник: Ла Лига расторгла контракт с «Телеспортом» из-за задолженностей
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Испанская Ла Лига расторгла контракт с «Телеспортом» на проведение трансляций матчей из-за задержек платежей и задолженностей. Об этом сообщил РБК.

По информации источника, причиной досрочного расторжения контракта Ла Лиги с «Телеспортом» является нарушение финансовых обязательств гендиректором и основным бенефициаром компании Петром Макаренко. В настоящее время он находится под домашним арестом. Отмечается, что платежи задерживались и накопились долги. В результате Ла Лига занялась поиском другого партнёра и продала права на трансляции матчей российскому телеканалу «Матч ТВ».

Ранее «Матч ТВ» объявил, что будет транслировать испанский футбол в течение следующих семи лет. Контракт включает право транслировать матчи второго дивизиона Испании, Кубка и Суперкубка страны.

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