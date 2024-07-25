Радченко: «Рубин» что-то противопоставит «Зениту», Рахимов всё проанализировал

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые встретятся с казанским «Рубином» 27 июля.

«Конечно, «Рубин» может что-то противопоставить «Зениту». У казанской команды не изменился тренер. Рахимов — опытный специалист, который знает, как будет играть «Зенит», он всё проанализировал. Поэтому мне кажется, что нас ждёт такой же матч, как был в прошлом сезоне в Санкт-Петербурге, когда «Рубин» победил. Рахимов прекрасно понимает, что вряд ли стоит играть в открытый футбол в «Зенитом», который на старте сезона выглядит очень прилично», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.