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Роман Широков: я не вёл себя так дерзко, как Глушенков

Роман Широков: я не вёл себя так дерзко, как Глушенков
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Бывший полузащитник «Спартака», «Зенита» и «Краснодара», а ныне генеральный директор «Леон Сатурна» Роман Широков высказался о полузащитнике «Зенита» Максиме Глушенкове.

— По тому, как Глушенков себя ведёт — в том числе в соцсетях, — он не напоминает вам самого себя? Только соцсеть у вас другая была.
— Я не так дерзко себя вёл. Хотя, возможно, что-то между нами и есть общее, но не думаю, что мы в этом плане так сильно похожи. Но, учитывая работу комитета по этике, советую Максиму чуть сбавить темп и быть посдержаннее, — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

24-летний Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» в летнее трансферное окно, подписав контракт с санкт-петербургским клубом по схеме «4+1». Напомним, в текущем сезоне Глушенков принял участие в двух официальных матчах петербургского клуба, в которых записал на свой счёт четыре забитых мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 11 млн.

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