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Игрок сборной Англии Триппьер может перейти в клуб из Саудовской Аравии — Николо Скира

Игрок сборной Англии Триппьер может перейти в клуб из Саудовской Аравии — Николо Скира
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33-летний правый защитник «Ньюкасл Юнайтед» и сборной Англии Киран Триппьер может перейти в команду из Саудовской Аравии, сообщает журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, футболист получил выгодное предложение от неназванного ближневосточного клуба.

Триппьер сыграл за сборную Англии на чемпионате Европы в Германии шесть матчей и дошёл до финала турнира, где проиграл национальной команде Испании (2:1).

Триппьер выступает за «Ньюкасл» с 2022 года. В минувшем сезоне защитник провёл за англичан 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и 11 результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

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