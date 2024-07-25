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Экс-игрок «Спартака» из Суботицы Джурасович: Кержаков прививал нам русский стиль футбола

Экс-игрок «Спартака» из Суботицы Джурасович: Кержаков прививал нам русский стиль футбола
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Полузащитник тольяттинского «Акрона» Алекса Джурасович, ранее выступавший за сербский «Спартак» из Суботицы, высказался о работе с российским тренером Александром Кержаковым.

«Кержаков — хороший специалист, хороший человек. Он нам прививал определённый русский стиль футбола: высокие прессинг и интенсивность, быстрая игра, высокий уровень силы. Мы с ним хорошо начали, у нас был хороший результат, но не получилось закрепить ряд побед. Просто не повезло. В футболе так бывает, но в любом случае Александр Анатольевич — грамотный специалист», — сказал Джурасович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

Ранее, 1 июля, «Акрон» объявил о переходе Алексы Джурасовича из сербского «Спартака». Александр Кержаков в настоящее время возглавляет казахстанский «Кайрат».

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