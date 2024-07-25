Созин: Станкович может себе представить, чтобы «Интер» Моуринью взял парня с лишним весом?

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о новом нападающем «Спартака» Виллиане Жозе.

«Если «Спартак» будет участвовать в гонке за золото – РПЛ получит кучу преимуществ. Вывеска «Краснодар» – «Зенит» всё же на любителя, а «Зенит» – «Спартак» – это настоящий топ-матч, исторически топ-матч. Тут больше интереса от зрителей и профессионалов. Но что сейчас представляет из себя «Спартак»?

Возьмём ситуацию с новым форвардом, с Виллианом Жозе. Очень уж она странная: я видел его в товарищеском матче, и у него реально лишний вес. Серьёзный. Неудивительно, что он не играет. Я не понимаю, Станкович – серьёзное имя в мировом футболе, может себе представить, чтобы Моуринью при нём взял человека с лишним весом в «Интер»? Как серьёзный спортивный директор может такое допустить? Не верится, что это уровень «Спартака», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».