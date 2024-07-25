Созин: ощущение, что тренер и спортивный директор «Спартака» просто не знают друг о друге

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о московском «Спартаке» и нападающем красно-белых Александре Соболеве.

«Соболев в «Спартаке» всё лето показывает: я не хочу играть, отпустите меня в «Зенит». Это вообще не секрет. Что делает руководство? Ничего. Что делает тренер? Выставляет его в основном составе в Оренбурге. Зачем, чтобы отдать три очка? Человек не хочет и не будет за вас выкладываться, а у тренера и спортивного директора – ноль реакции. Видимо, нужно было проиграть, чтобы она появилась.

Ощущение, что тренер и спортивный директор «Спартака» просто не знают друг о друге. Как будто там вообще нет связи! Отсюда и форвард с лишним весом, и Соболев в основном составе на матч РПЛ. Пока так будет продолжаться – ни о какой гонке с «Зенитом» даже говорить не стоит», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».