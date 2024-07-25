Созин: Угальде — грандиозный обман! Как можно было привезти этого человека в «Спартак»?!

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о нападающем московского «Спартака» Манфреде Угальде. Форвард присоединился к красно-белым в январе 2024 года.

«Угальде – абсолютнейшая ложь и грандиозный обман! Как можно было привезти этого человека в «Спартак»?! Я вижу, что всякие аналитики пишут: он много бегает и где-то там отрабатывает, работает на команду. Ребята, проснитесь: работа нападающего на команду – это голы и ассисты. У Угальде – 0+0 с начала года! Какая тут работа на команду?

И за человека с 0+0 отдали € 14 млн! Сколько же тогда стоит Заболотный, который умеет забивать? А Чалов? Такого человека, как Угальде, может привезти только непрофессионал», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».