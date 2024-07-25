«Жители города поддерживали, очень приятно». Смолов — о возвращении в «Краснодар»

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов поделился эмоциями от возвращения в «Краснодар». Предыдущим клубом футболиста было московское «Динамо», которое он покинул после завершения срока контракта.

«Эмоции очень положительные, очень благодарен за тёплый приём, начиная от персонала, заканчивая руководством и болельщиками. Жители города встречали на улице, поддерживали, очень приятно, большое всем спасибо.

На стадионе в Краснодаре освистывали, когда покинул клуб? Нет, не напрягало. Это обычная практика, когда человек уходит из команды. Такое происходит, когда футболист уже в других цветах приезжает играть против бывшего клуба», — приводит слова Смолова «Матч ТВ».

В матче 1-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:1) Фёдор Смолов отметился голевой передачей.