«Хочется взять реванш». Защитник «Зенита» Караваев — о предстоящем матче с «Рубином»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев поделился ожиданиями от матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином». Встреча состоится в субботу, 27 июля. Начало матча — в 17:30 по московскому времени.

«В прошлой игре с «Рубином» «Зенит» уступил? Конечно, хочется взять реванш. Думаю, ту игру не стоит держать в голове. Уже прошла предсезонка, команды немножко поменялись — нужно посмотреть первую игру казанцев в сезоне. И всё равно, конечно, хочется взять реванш.

«Рубин» играл строго от обороны, будет ли так же? Мне сложно сказать. Все команды дома играют более агрессивно, стараются показывать свой футбол. Думаю, что игра будет отличаться от той, что мы провели в Петербурге», — приводит слова Караваева официальный сайт «Зенита».