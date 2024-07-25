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Валерий Непомнящий: у «Пари НН» есть своё «я», но в предстоящем матче ставлю на ЦСКА

Валерий Непомнящий: у «Пари НН» есть своё «я», но в предстоящем матче ставлю на ЦСКА
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Известный российский специалист Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура РПЛ сезона-2024/2025 между ЦСКА и «Пари Нижний Новгород».

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мне кажется, у ЦСКА уже давно всё определённо, но надо, чтобы футболисты сыграли на своём уровне. Я посмотрел первый матч «Пари НН» с «Рубином», и показалось, что нижегородцы под расстрел. Но в какой-то момент они перехватили инициативу и хорошо работали с мячом. У «Пари НН» есть своё «я». Однако в предстоящем матче всё равно ставлю на ЦСКА», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч между ЦСКА и «Пари НН» состоится в субботу, 27 июля. Встреча пройдёт на стадионе «Нижний Новгород» и начнётся в 15:00 мск.

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